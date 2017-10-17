中國軍事強權威脅 蔡明憲：台灣沒有全募兵空間

2017-10-17 20:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今呼籲政府暫緩實施全募兵制。蔡明憲說，目前台灣面對中國軍事強權的威脅，加上少子化，所以沒有全募兵制的空間，希望政府不要以選舉考量，應將國家安全戰略擺在第一位，而美國也表達對台灣實施全募兵制的質疑，請蔡英文總統至少暫緩明年實施全募兵制。

對此，總統府發言人林鶴明表示，各界對兵役制度的看法，行政團隊會虛心接受，務實評估。任何制度都會有優缺點，政府的目標，就是只要有助於精進戰力、有助於國防整備的強化，政府會盡一切努力於完善目前的兵役制度，並聽取各界意見，改善缺失。

蔡明憲指出，中國的威脅與日俱增，台灣面臨中國這樣的超級軍事強權，「國防法」強調全民國防、全民防衛，所以應該是人人皆兵，況且如果年輕人沒有服兵役，會減弱對國家防衛的認同。

蔡明憲說，台灣面臨少子化結果，要募到20萬的兵員是不可能的，依照少子化情況，役男人數從以前22到23萬人下降到現在每年只剩12、13萬人，所以國防部為了湊足人數，只好降低募兵的標準，明年1月後，全募兵制只有4週軍事訓練，這樣的兵力素質是無法面對戰爭。

蔡明憲表示，台灣聯合國協進會宣達團今年9月前往美國時拜會美國在台協會、國務院的官員，對於台灣實施全募兵制可能導致的兵源不足、素質下降的問題提出質疑，如果連最支持台灣的盟邦都提出質疑，更應該思考是否要暫緩實施。

蔡明憲強調，蔡英文總統上台後，他兩次寫信給總統，分別透過民進黨智庫國防小組及國安會轉交，但是都沒有下文。事實上，在2013年監委黃煌雄公布「政府推動募兵制最新發展狀況」，當時就有將近10位前國防部長、參謀總長等將官提出募兵制在台灣並不可行，他也是其中之一，而台灣或可徵募並行的制度，但全募兵完全不可行。