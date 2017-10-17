綠營彰化市長提名大戰 兩強相爭先民調PK

2017-10-17 20:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化市長大戰，戰火越來越烈，縣議員林世賢推出最新一波「電話議題調查」，今晚就有許多彰化市民接到電話；不少黨內人士認為兩強相爭必有一傷，建議在黨內登記之前讓兩人先進行民調PK，民調勝出者參選，另一人可以繼續在原跑道服務選民，才不會造成人才的遺憾。

今晚許多彰化市民都接到林世賢「電話議題調查」，調查民眾對於林世賢與魏縣長共同終止台化污染，轉型帶動彰化繁榮的認同度，林世賢強調這是以科學方式，來知道民意的走向；但縣議員賴岸璋認為林世賢此舉，根本是在消費彰化縣的大家長；對此，林世賢回應，台化轉型的功勞，他不敢獨攬。

對於賴岸璋與林世賢爭取彰化市長的民進黨提名大戰，黨內不少人士認為，兩人都是人才，等到登記後才來進行民調，勢必只能有一人出線，不如在登記前就來進行民調PK，勝出者參選彰化市長，另一人也有機會繼續在議會問政。

民進黨彰化縣黨部主委黃振彥表示，不能只為彰化市長提名來進行登記作業前的民調，如果可行的話，也是針對有相同情況的鄉鎮市來做，必須彼此都有共識，也願意對民調結果做出承諾。

對此，林世賢、賴岸璋對此都表示，尊重黨的機制，賴岸璋強調，一旦民調就有輸贏，也有誠信風險問題，應該由黨中央大老出面協調，比較妥當。

而林世賢認為，如果登記前民調，這是為了黨內和諧，不是為了個人的政治前途考量，他反對密室協商，提名應該是公開透明，以民意為最大依歸，尊重人民選擇。