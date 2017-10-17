周錫瑋彰化走透透 彰縣長選舉藍軍大黑馬？

2017-10-17 20:04

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣下屆縣長選舉出現大黑馬？就在民進黨選對會拍板定案將提名爭取連任的縣長魏明谷之後，國民黨前台北縣長周錫瑋今天旋即現身彰化縣，拜會包括民進黨彰化市長邱建富在內的藍、綠地方首長與多名政壇重量級人士，幾乎是全縣走透透，針對有不少地方人士勸進，周錫瑋低調說，他出生在彰化市，也算半個彰化人，這次純粹是來拜會，一切隨緣。

周錫瑋今天上午先後拜會國民黨員林市長張錦昆，前縣議會議長白鴻森，以及民進黨彰化市長邱建富，另外還有多位重量級政壇人士，以及舉足輕重的地方仕紳，由於他有相當高的機率參選新北市長，因此今天他突然現身彰化縣，且還幾乎全縣走透透，引發議論。

有傳言指出，周錫瑋是在彰化市出生，加上這次民進黨尋求連任的縣長魏明谷民調還有拉抬空間，讓藍軍認為形勢大好，有很高的機會可以「收復失土」，因此藍軍多人都躍躍欲試，除了已布局多時的國民黨立委王惠美，彰化縣議會議長謝典霖，周錫瑋或有可能先行來此「試水溫」。另外，出身彰化縣社頭鄉的前台中副市長蕭家淇，也傳出可能投入彰化縣長選舉。

對於周錫瑋突然來訪，彰化市長邱建富表示「真的嚇一跳！」，不過對方僅是禮貌性的拜會，畢竟周錫瑋出生在彰化市，應該也是回來看看小時候成長的地方。

周錫瑋則說，他在彰化市出生，很多好友跟他說要重新開始，最好回到原地重新出發，目前沒有任何假設性的想法、一切隨緣。

不過地方人士認為，魏明谷民調仍未起色之際，藍軍認為機會大好，儘管檯面上以立委王惠美被認為最有可能代表國民黨參選彰化縣長，但「政治的事很難說」，沒有定案之前，凡事都有可能。