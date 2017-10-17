民調10月翻3倍 顏純左：我是績優成長股

2017-10-17 16:38

〔記者邱灝唐／台南報導〕美麗島電子報日前公布民調，在民進黨台南市長初選一戰中，顏純左的支持度從年初5%上升為13.7%。對此，民進黨台南市黨部主委顏純左表示，他是眾家參選人支持度唯一上升的績優成長股，短時間就上升3倍，而且他自行做的民調數字還不只如此，可見市民對新市長的期待，是希望有行政經驗、了解市政的人來出任市長一職。

不過，儘管民調數字亮眼，顏純左仍不諱言指出美麗島電子報有缺失；他強調，應該以9月的數據來做民調升降比對，而非用5月的數據，此舉只會顯示其刻意操作預期的結果，讓媒體民調的公平性產生疑慮。

顏純左表示，行政院長賴清德9月北上後，美麗島電子報就曾調查，以「您認為賴清德擔任行政院長以後，會比較希望誰能夠代表民進黨參選台南市長？」為題，他的排名已是第二名，與第一名僅差9.8%，而昨日相同題目的調查結果，更僅剩0.4%的差距。

顏純左強調，這是努力近10個月的成果，也肯定台南市民的智慧，終於看到12年默默耕耘的台南長工、市政醫師，他的陣營將越戰越勇，37區服務團隊的積極度銳不可擋，為了捍衛台南這片土地、疼惜台南市民，他有信心通過初選提名，且以更符合大台南市民的期待，創造台南成為健康、幸福的城市。