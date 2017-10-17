APEC碰釘子？ 中國官媒、港媒：宋楚瑜註定空手而回

蔡英文（左）12日宣布由親民黨主席宋楚瑜（右）再任APEC大使，但中國並不領情。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-17 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文12日宣布由親民黨主席宋楚瑜二度出任APEC大使，同時也對中國釋出善意，強調台灣願在APEC架構下，與中國有善意的互動、合作。不過對此中國似乎完全不領情，中國官方媒體《環球時報》引用港媒《大公網》的社評，直接挑明：「就算派神仙去APEC，也無法改善兩岸關係」、「此次APEC會議宋楚瑜註定是空手而回。」

背景為雄厚中資的港媒《大公網》發表社論批評宋楚瑜與蔡英文政府，同時被中國官方媒體《環球時報》轉載。文中指出，蔡政府派出宋楚瑜並不讓人意外，因為民進黨政府不承認「九二共識」而使兩岸關係惡化，若派自家人選恐怕「連APEC的門都進不去」。而國民黨由於遭到「抄家滅族式的政治追殺」，並不會替蔡政府辦事，因此宋楚瑜就成了不二人選。

但評論中強調，蔡英文青睞宋楚瑜，是想藉助宋楚瑜過去在中國的人脈關系及良好形象，而去年秘魯APEC結束後，親民黨當時表示宋楚瑜與中國領導人習近平聊了10分鐘，但評論中堅持兩人只有聊1分鐘，雙方只有「自然簡短的寒暄」，評論還說，「由此證明，台灣不承認九二共識的政治基礎，兩岸就不可能有實質意義的良性互動」。

文章還強調，兩岸僵局的關鍵還是在「九二共識」，「就算派神仙去APEC，也無法改善兩岸關系」、「此次APEC會議宋楚瑜註定是空手而回。」