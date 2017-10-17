神祕國寶級景點 棲蘭神木園區獲列世界遺產潛力點

神木園區內的最胖神木－司馬遷，樹圍達15.2公尺。（圖：力麗馬告生態園區提供）。

2017-10-17 15:46

〔記者羅添斌／宜蘭報導〕位在雪山山脈棲蘭山林區內的「棲蘭神木園區」，因為擁有全亞洲最大檜木神木聚落、近百棵千年以上紅檜與台灣扁柏，已獲文化部提報為台灣地區世界遺產潛力點，還有51顆是以歷代古聖先賢名字命名的神木巨木，樹齡與歷史人物朝代結合，不僅是國內旅客絡繹不絕，國外旅客也專程慕名前來。

棲蘭神木園區目前是由退輔會森林保育處委託「力麗明池公司」經營，並且將棲蘭、明池及神木園區整合為「力麗馬告生態園區」。

森林保育處處長鄭仰生今天說，神木園區是在1989年由前處長王易謙帶領下，選定神木園區闢建步道，過去是自行營運，後來依據促進民間參與公共建設法委外經營，旅客可以經由導覽志工帶領說明下，探訪全區各個與古聖先賢同歲的聳立檜柏巨木，在仰望之餘彷彿享受一趟歷史之旅，讓人不禁讚嘆國寶級的景色。

生態園區指出，神木園區內最古老的神木，為樹齡高達2500年之久的紅檜，萌芽年代約在西元前551年，依樹齡與歷史人物的年代對比後，命名為「孔子」；至於最年輕的神木，則是萌芽年代約在西元1624年的扁柏，命名為「鄭成功」。

此外，神木園區內還有神木胸徑最大、樹高最高等等記錄的巨木，至於是哪顆神木，生態園區說，園區距台北車程僅要一個半小時，親自到園區走一回，就可以得知這些神木裡頭的密碼。