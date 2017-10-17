中國逼台灣醫師會改名 我拒讓步、小英感欣慰

2017-10-17 15:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於「世界醫師會」（WMA）中，中國醫師會要求「台灣醫師會」必須更名為「中華台北」，但我方仍表明立場，「台灣就是台灣」。據轉述，蔡英文總統今天接見中華民國醫師公會全國聯合會時，主動提到此議題，對於名稱未被更改感到相當欣慰。

總統在接見致詞表示，去年這個時候，WMA大會在台北盛大舉辦，並且圓滿成功。去年的會議中，各國醫師代表一致通過「台北宣言」，成為全世界醫師對「健康資料」及「生物資料庫」共同遵循的倫理規範。她認為，「台北宣言」的發表，是醫學史上的重要事件，也是對台灣醫療人權保障的肯定。

總統提及，今年的WMA大會也剛在美國芝加哥舉行，代表台灣出席的醫師在會議上積極發言，確保我們繼續參與國際醫療事務的空間，相信醫師們的努力，國人也都相當感謝。參與WMA，不但說明台灣醫師的醫學成就受到重視，在國際參與上也贏得普遍尊重。

醫師公會全聯會秘書長王必勝日前代表台灣參加WMA年會，卻遭中國醫師會要求「台灣醫師會」必須更名為「中華台北」，甚至堅稱如果台灣醫師會不改名，中國官方就不同意世界醫學協會2021年會在北京舉辦。

世界醫學協會秘書處考量到，如果中國答應舉辦，到時又說不辦，會造成相當大的麻煩和損失，所以希望中國與台灣兩會在未來幾個月「溝通一下」。醫師公會全國聯合會理事長邱泰源表示，全聯會已經成立因應小組，希望政府在此共同協助保住「台灣」的名稱。