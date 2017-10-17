從冬山轉戰羅東選鎮長？ 全國最年輕議員薛呈懿掛看板

冬山鄉選區縣議員薛呈懿，近日看板悄悄掛上羅東鎮街頭。（記者張議晨攝）

2017-10-17 13:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕2018地方選舉腳步逼近，全台最年輕的宜蘭縣議員薛呈懿，近日跨出冬山鄉選區，悄悄在羅東鎮主要幹道上掛起看板，雖看板僅寫上「堅持做對的事」，但仍被解讀為薛有意投入下屆羅東鎮長選舉。對此，薛呈懿今受訪時坦言，確實有鄉親勸進，羅東鎮長也是選項。但下一步如何，還要跟地方討論後再決定。

薛呈懿2014年投入宜蘭縣冬山鄉選區議員選舉，首次投入地方選舉，就以25歲之姿，拿下該選區第4高票，不靠婦女保障名額都能當選，成為全國最年輕議員。

然而，下屆羅東鎮長國民黨內有縣議員陳鴻禧、吳秋齡兩人表態投入選舉，但綠營鎮長人選迄今仍未浮出檯面。雖薛呈懿為無黨籍，但在地方仍被視為民進黨友軍，加上冬山鄉就在羅東鎮旁，兩鄉鎮生活圈密切，才有勸進薛「跨區」投入羅東鎮長選舉的聲音。

不過，薛呈懿看板並未明顯表明其參選意象，僅用「剪影」方式呈現，上頭則寫上「堅持做對的事」，且顏色用上大膽的「紫色調」，更讓人增添想像空間。

薛呈懿說，她除了冬山鄉外，很多地方都有她服務足跡，在羅東掛看板只是想了解民眾反應，談做對的事，且縣議員服務本來就不應分區域。

至於冬山鄉議員在羅東鎮掛看板，被解讀為有意投入鎮長選舉。對此，薛呈懿解釋，羅東確實需要改變，但若羅東鎮長多人想選，局勢混亂，有人有意見，那她就沒必要爭出頭。

她也強調，冬山、羅東關係密切，兩鄉鎮都是她最了解地方，雖然勸進聲不斷，但現在還是做好議員工作比較要緊。