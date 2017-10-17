無「法」規範 涉阿帕契案勞乃成明年10月可退伍、免賠

涉阿帕契事件，勞乃成中校明年5月可退伍免賠。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-17 13:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍航特指揮部601旅中校前副隊長勞乃成2015年涉「阿帕契打卡案」，被司法院公懲會處「休職」2年，今年10月9日屆滿。但曾赴美受訓的勞乃成，尚無復職打算，加上制度缺漏，縱使勞乃成未申請退伍，也可在明年10月退伍，因簽訂契約衍生的2年未服役期，也礙於契約內容缺乏賠償條款，國軍無法向勞索賠。

勞乃成2015年擅自帶領包含藝人李蒨蓉在內的「貴婦團」，參觀營區、阿帕契直升機，更放任一行人坐在阿帕契機艙內打卡、拍照，司法院公懲會因此處勞休職2年處分，今年10月9日屆滿。陸軍航特部政戰主任武立文表示，陸軍透過多個管道接觸勞乃成，勞個人並無回到軍中的規劃。

值得注意的是，勞乃成曾為阿帕契直升機飛官，亦曾赴美受訓，原訂在明年退伍的勞乃成，曾和國軍簽訂一份「軍售訓練行政契約」延役2年，但條款中，並無違約賠償條款。

另外，根據現行「陸海空軍官士官服役條例」第14、15條規定，如軍、士官因休職停役，滿三年未回役者，將予以退伍，停役未滿三年內，志願退伍者「從其志願。」

陸軍司令部人事軍務處人勤組長林主典表示，勞乃成赴美受訓，和軍方簽署行政契約，該契約依照「行政程序法」訂定。而「陸海空軍軍官士官服役條例」提到，如軍士官3年內未申請回役，就強制退伍，因此，如果勞乃成在明年10月，仍沒申請回役，就讓勞乃成退伍。

至於「軍售訓練行政契約」部分，林主典表示，勞乃成此案屬於「個案」，過去未有類案，因此，現無相關機制強制勞恢復職務，以後會研訂相關罰則。

國防部人事次長室人事管理處長張俊志表示，根據現行相關規定，如未服滿最低服役年限，因此涉及賠償的法律條款，主要規範未服滿最低年限的軍校學生，勞乃成是因軍售訓練行政契約，到美國進修，但國軍當時未料想到，會發生如此軍紀案件。

張俊志表示，勞乃成已受國軍和公懲會處分，這二年也無軍方工作、受餉，國軍將針對特殊個案研討，邀國防部資源司、法制司、三軍司令部研討。至於未來修訂相關辦法，是否溯及既往？張說，「沒辦法答覆」，畢竟需研討修法後的影響。

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