暫不考慮互設商辦 外交部：巴拿馬可以獨立思考再說

2017-10-17 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕巴拿馬6月中旬與我斷交，雖曾表示有意與我維持實質關係、互設商辦，但卻逕自公告與我簽署文件失效，對我相當不友好。外交部拉美司司長周麟今天表示，可以理解巴方受「背後力量」影響，他個人認為，巴拿馬政府長期強調推行獨立自主的外交，但等巴拿馬真的推動獨立自主外交時，就是台灣和巴拿馬重新研究建立實質關係的時候。

巴拿馬6月中旬與我斷交，一個月後雙方使館完成關館程序。周麟今天出席外交部例會時說，我方當初與巴拿馬簽訂FTA，明文寫道締約雙方倘若要終止協定，必須在180天前以書面方式正式通知對方。但到今天為止，「巴拿馬政府都沒有這個動作」，因此我方認定台灣與巴拿馬FTA「仍然有效」。

周麟說，中華民國政府向來尊重國際法與國際慣例，「一切照規矩來」。而雖然巴拿馬政府首長不只一次在媒體上表示，希望和我方維持經貿關係，希望我方變更名義留下，繼續在巴拿馬運作、維持並促進雙方實質關係； 我方也曾認真研究此事。

但就在我方撤離大使館前3天，巴拿馬外交部卻片面聲明與我簽訂的所有文件一概失效，「我方覺得錯愕、遺憾、非常不友好」。

周麟說，巴國之所以有這樣的做法，「可以想像背後原因何在」。他在中南美工作20餘年，知悉巴拿馬政府多年強調自身推行獨立自主外交，他個人認為，當巴拿馬真的推動獨立自主外交時，就是台灣和巴拿馬重新研究建立實質關係的時候。