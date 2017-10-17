十九大明登場 民團憂中國將戕害台灣民主

民間團體呼籲台灣社會應正視中國打壓人權。（記者彭琬馨攝）

2017-10-17 12:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕攸關中國權力改組的十九大明將登場，多個民間團體今發起記者會，呼籲政府與民間不該漠視、放任中國持續打壓人權。台灣人權促進會執行長邱伊翎表示，習近平將權力一把抓，台灣政府與民間對此卻沒有做出譴責與呼籲，反而是自我審查，如此只會嚴重傷害台灣過去到現在爭取到的民主自由，呼籲台灣社會應勇敢站出來，面對中國強力的打壓與恐懼。

17個民間團體今舉行記者會，以「中國製造：民主震盪與人權災難」為題，強調中國政權在習近平權力極大化的情況下，不斷試圖將管轄權介入周邊國家或入境中國的外國人身上。

出席記者會的西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示，習近平掌權之初，很多人對他有期待，希望西藏狀況能改善，但這5年來，西藏非但沒有進步、反而更加退步；札西慈仁說，未來5年若習近平沒辦法改變西藏的人權自由、達賴喇嘛沒辦法回家，和平抗議活動將持續下去。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧說，當世界其他國家因經濟考量對中國卑躬屈膝、靜默不語時，台灣反而必須挺身而出，因中國法治人權倒退，「台灣將首當其衝」；黃怡碧說，台灣應善加利用聯合國人權相關機制，在其他國家對中國侵害人權噤聲的同時，對中國人權狀況提交有說服力的報告，朝著成為平等、包容、多元與負責的國際社會成員自許，以貢獻台灣所長。

民間團體也在明日發起在臉書上以「北京人民大會堂」打卡的活動，讓中國看見全世界心聲。＃