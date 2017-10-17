川普下月訪中 外交部：美中發展勿以台灣為籌碼

2017-10-17 12:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普將於11月初首次訪問亞洲，預計將走訪中日韓越菲等5國。外交部北美司司長陳立國今天表示，我方關注川普政府在區域安全議題上，有無形塑新的戰略藍圖，就雙邊關係而言，也已十分明確向美方傳達，「不要以台灣為籌碼」，希望在美中發展關係的同時，不要有讓我方意外的事情發生。

川普與第一夫人梅蘭妮亞將從11月3日至14日首次訪問亞洲，並出席在菲律賓舉行的美國與東協高峰會、東亞高峰會，與在越南舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會。此次川普訪中，也將是川普與中國國家主席習近平第3次會面，為外界所矚目。

陳立國今天在外交部例會中回答媒體表示，美中高層交往一向是我方嚴肅看待的事情，川普首訪亞洲當然是值得關注的重大事件。陳立國說，關於第三次川習會，於戰略層次而言，我方關注川普政府在區域安全議題上，比如北韓、亞洲整體戰略，有無形塑新的戰略藍圖；而在雙邊關係上，我方已十分明確地、一再向美方行政部門強調，「不要以台灣為籌碼」，希望在美中發展關係的同時，不要犧牲台美關係，不要有讓我方意外的事情發生，對方也都了解。

先前川習會時，常出現美中將簽第四公報的傳言，對此，陳立國說，外交部對此絕不會輕忽大意，盡全力維護國家利益。是否會有美中第四公報、聯合聲明或任何情況，我方都會密切注意情勢發展，因應並掌握。