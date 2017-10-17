看19大後兩岸局勢 林中斌：未來「蔡習會」有可能！

前國防部副部長林中斌認為，未來「蔡習會」有可能成真。（法新社）

2017-10-17 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大明天登場，針對19大後兩岸變局，前國防部副部長林中斌發表看法，他認為，未來「蔡習會」有可能成真，並表示中共對台採取兩手策略，但不至於用武力攻台。

根據《聯合報》報導，林中斌針對19大局勢提出分析，對於外界認為中共19大後對台政策更嚴格，他表示不太贊同，外界稱中共對台有「統一時間表」，但這會讓中共不光彩，「沒能力做到，為何要訂時間表？」且中國官方已很久沒提到「武統」，若中國國家主席習近平要做，過去早就做了，不需提前講。

林中斌也認為，中共19大後將對台採取「兩手策略」，「硬」的部分用軍機軍艦繞台、減少我邦交國數目；「軟」的方面則持續以「買台」與「窮台」牽制台灣。

另外他提出多個因素認為，「蔡習會」未來有可能成真，因為習近平絕不允許自己2022年之前在兩岸成績上交白卷；且19大後可對台有更大開大闔的做法，另外蔡英文在兩岸謹慎，不斷累積善意，且北京對蔡英文作為不會沒有感受，因此會累積蔡在兩岸上的政治資本。

他也提到美國因素的影響，美國總統川普比過去總統依賴習近平，美國需要中國限制北韓，因此即便不樂見兩岸政治磋商，也沒能力從中作梗。