酸中共不敢武統台灣 師大教授：連菜刀都怕拿來造反

中共十九大明（18）日在北京召開，當局祭出多項管制措施維安。（美聯社）

2017-10-17 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九大明天（18日）召開，為使大會順利進行，舉辦地點北京實施多項管制措施，包括賣場禁止販售菜刀、刀具，買賣採實名制、快遞包裹禁運及更嚴格的安檢措施，這讓師大政治系教授范世平諷刺，「有需要這麼膽顫心驚嗎？」

范世平昨日在臉書上寫到，中共為了召開十九大，在北京不僅得下架菜刀、刀具搞實名制、快遞包裹暫停運送、禁止民眾自助加油、禁售煙火、禁玩無人機，民宿也不許開業，地鐵也要雙安檢。

對於上述種種現象，范世平質疑，「中國是個強國嗎？」「不是，否則無須如此草木皆兵。」；他也認為，中國領導人習近平也未必大權在我，「否則無須如此缺乏自信」。

至於中國是否可能武力統一台灣，范世平認為「不敢」，因為「連菜刀、汽油都怕拿來造反，怎麼不擔心屆時槍口可能對內？『武統』不成反變成軍事政變。」

此外，習近平是否獲得人民愛戴？他覺得「不會」，否則幹嘛把自己的人民當敵人看；而「中國夢」是否真的指日可待？他說，為了場政治大戲如此擾民、犧牲人民權益，「這是『為人民服務』的中國共產黨嗎？」、「難呀」。