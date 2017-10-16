國防部副部長張冠群 籲美支持加速提升台灣武力

2017-10-16 22:27

〔駐美特派員曹郁芬／紐澤西州普林斯頓十六日報導〕台灣國防部副部長張冠群上將今天指出，台灣是美國重要的安全戰略夥伴，呼籲美國政府「通盤檢討對台輸出管制政策，加速台灣武力提升」，也讓美國產業受惠。

中科院出身的張冠群今年在美台國防工業會議的早餐演講，主題圍繞著台灣研發國防產業的決心與策略。他強調，追求國防產業的自主研發，台灣不論是政府、產業都已經準備好了，歡迎美國產業一起加入。

他說，台灣國防產業發展策略聚焦在航太、船艦及資安三大領域，並已形成群聚的聚落，航太集中在台中、船舶集中在高雄、資安集中在台北。對於有決心、有能力的國家，技術管制其實是創造他們獨立自主的機會；對於那些想協助台灣提升自衛能力的友邦而言，加強與台灣的平等技術合作，掌握市場契機，才是創造雙贏之道。

張冠群表示，隨著中共軍力的擴張，兩岸軍力差距逐漸加大，台灣迫切需要先進武器，但受到中國阻擾，武器外購日益困難，慶幸的是，台灣過去數十年來在科技方面的努，在半導體工業、精密機械加工、化工產業方面具備了世界一流的能力，台灣政府有決心和信心以此為基礎發展適合台海特殊作戰場景需要的武器系統。

他說，台灣自力研發的各式防空、反艦飛彈與船艦，在維持台海和平方面扮演重要角色，這些自主研發計劃，他都曾參與，因此他對國防工業擔負後續自主開發系統的任務深具信心，也明白要面對那些挑戰。

他表示，美台有新一波的合作互惠機會。在啟動國機國造後，台灣有高價值系統模組件來自美國的採購需求。最近台灣漢翔公司已與 Honeywell、 BAE、 L3等公司，簽訂包括引擎系統採購合約，後續仍有多項系統會與不同公司簽約採購。

對於美方再三關切的尊重智財權與廠商安全審核問題，張冠群也在演講中具體回應。他說，台灣一向尊重智財權，平等合作是雙向的，要結合雙方的技術能量，相互提供關鍵組件，共同合作開發各自需要的防衛系統。

他並透露，台灣明年將成為全球最大半導體製造中心，目前世界最新的防空飛彈系統的雷達，都趨向由半導體製程所產製的「收發模組」所構成的的主動式相列雷達，台灣也有自己的主動相列雷達，功率達到世界水準。台灣還有一些系統產品已進入國際市場，例如一個國際太空站內用來偵測宇宙射線的設備，使用的電子控制系統就是由中科院產製。

張冠群也說明，為防止關鍵科技洩露，台灣政府已成立「國防事務涉密審查委員會」，加強國防科技秘密的管理與保護。但他強調，軍售仍是台美軍事關係的重要支柱，未來軍購與自主研製武器是相輔相成。