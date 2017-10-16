立院審查通過台巴經濟協定 國名加註「台灣」

2017-10-16 18:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國與友邦巴拉圭於7月正式簽署「台巴（拉圭）經濟合作協定」，相關條文今天在立法院通過審查。民進黨立委蕭美琴特別指出，該協定中對於我國國名的稱呼不一致，中文版本為「中華民國」，西語版本則為「中華民國（台灣）」。外委會最後通過臨時提案，要求外交部及相關部會，對外簽署條約或協定時需採取一致做法。

我國與友邦巴拉圭於巴拉圭總統卡提斯7月訪台時，在兩國元首見證下，正式簽署「台巴（拉圭）經濟合作協定」。此協定被視為經貿一大進展，由於巴拉圭為「南方共同市場」創始會員國，未來台灣將可透過此協定，作為攻略3億人口「南方共同市場」的灘頭堡。

協定相關條文今天在立法院外交與經濟聯席委員會進行審查。蕭美琴於質詢時特別提出，不同語言協定文本對我國國名的稱呼不一致，中文版本為「中華民國」，西語版本則為「中華民國（台灣）」，質疑此行政疏漏是「去台灣化」。外交部條法司司長丁樂群說明，雙邊諮商時也有注意到這個情形，西語部分希望凸顯台灣，中文則慣例使用正式國名，經雙方同意後在西文部分加註台灣。

但蕭美琴仍認為，協定文書應使用一致文字。民進黨立委蔡適應、呂孫綾與邱志偉等人隨後提出臨時提案，要求外交部及相關部會對外簽署條約或洽簽協定時，針對中外文本的國名標題，凡加註台灣名稱時，需採取一致性處理。外交部對此表示遵照辦理，並將在「台巴（拉圭）經濟合作協定」的中文文本國名部分加註「（台灣）」。