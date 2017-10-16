提議反「艾森豪夾克」虛擲預算 國防部仍堅持換

2017-10-16 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕民眾在國發會網路平台上發起的「反對國防部浪擲數億，更換毫無急迫性之夾克」聯署行動，國防部昨（15日）天在網路上以4點說明回應民眾的聯署行動。國防部強調，全案並沒有僅憑個人好惡與浪費公帑的情形，首批夾克將在106年冬季先行換發，為了滿足官兵服裝需求，後續將蒐整官兵意見，持續改良款式與材質之實用性。

「台灣軍警戰術研究發展協會」8月9日起在《公共政策網路參與平台》提議聯署，提議指稱，國防部這次換發夾克的計畫，「僅依部長（馮世寬）之個人好惡，即決定虛擲預算新台幣2億餘元」，夾克也僅為換發、未普遍使用，無急迫性又欠缺通盤考量。

提議內容強調，「國防部在此案中所強調之英挺帥氣，提高自信與榮譽等，完全不具任何前期需求規劃、成本估算、客觀標準，更無急迫性可言」，國軍的問題來自招募、管理、訓練、或就業及安養等層面，並非虛擲數億的夾克所能解決。

因此提議要求國防部的非機密國防項目，在一定金額以上，必須將成案理由、決策過程與研究考量，乃至結論公布於眾。

面對反對「艾森豪夾克」虛擲預算的聯署，國防部在昨日做出4點回應。

第一，國防部表示會逐步推動服裝研改。國防部說：「軍便服外套（冬季夾克）研改與換發，為年度計畫性作為，目的在使國軍官兵穿著舒適、英挺，展現壯盛軍容與榮譽感。」

第二，國防部強調整個換發夾克的「作業程序周延完備」。國防部表示，夾克換發案於105年12月由三軍司令部經過充分研討，有利官兵整肅軍容。針對服裝需求，邀請廠商辦理樣式設計、材質評選、成本估算與撥發順序等完整規劃後，呈報本部逐級審查後付諸執行。全案計畫周延、程序完備，並無僅憑個人好惡與浪費公帑之情事。

第三，國防部進一步強調「預算執行符合規定」。國防部表示，夾克換發案的預算編列、採購作業與經費支用等，均合乎程序與規定。換發夾克使用預算為年度編列的「服裝費」，無新增預算需求，亦未排擠其他建軍備戰經費。後續也依照審計法規範，將接受審監單位之監督及財務審核，確實達成依法行政要求。

第四，國防部表示，夾克換發是為了滿足官兵服裝需求。國防部回應：「首批夾克於106年冬季先行換發，後續將強化蒐整官兵意見，持續驗證及改良款式與材質之實用性，以滿足官兵服裝穿著實際需求。」

完整提案與回應網址如下：

https://join.gov.tw/idea/detail/92f63e11-65c6-4037-9daf-0c7618038e8b