「台獨、華獨應該一家親」 呂秀蓮：團結才有力量

2017-10-16 18:05

〔記者蔡文居／台南報導〕前副統總呂秀蓮表示，面對朝鮮半島危機及中國武統進逼，台灣應該投資「和平運動」，大家要有危機意識，思考「台獨」和「華獨」要怎麼統合，台獨、華獨應該「一家親」，同樣在台灣，只要不願接受中華人民共和國，大家應該在一起，「團結才有力量」。

呂秀蓮今天下午拜會台南市議會，倡議台灣和平中立的公投，包括議長賴美惠及多位議員出席表達支持。

呂秀蓮表示，她高度肯定行政院長賴清德在立法院有關台灣是主權獨立國家的答詢，雖然賴清德並非故意講的，但很坦白陳述，「台灣是主權獨立的國家，現在的國號叫中華民國，我們不需要宣布獨立」，這3句話符合邏輯，而且也是事實。

她說，大家應思考台獨和華獨要怎麼統合，有人希望以台灣做為國號，但其實還有很多人是要捍衛中華民國，不要中華人民共和國統治，這是華獨；「一中各表」，在台灣是中華民國，主張中華民國的人，其實也是不願接受中華人民共和國統治，她覺得那也是華獨。

呂秀蓮表示，台獨、華獨應該一家親，同樣在台灣，只要不願接受中華人民共和國，大家該在一起，團結才有力量，「我們已是主權獨立的國家，不用去宣布」。

呂秀蓮表示，台灣應該投資和平運動，現在很多人一天到晚去中國，回來後沒有危機意識。現在世界局勢緊張，包括朝鮮半島危機，台灣會不會被迫捲入，或是被他們（美、中）簽訂密約，而影響台灣主權，加上中共十九大在即，未來習近平可能會在2024年前解決台灣問題，這些國際局勢影響台灣甚鉅，國人應高度重視，萬一戰爭發生，台灣人要如何因應，大家應該要有危機意識。

她表示，現在國家安全漏洞多，大家要注意，為避免戰爭，台灣應該投資和平運動，包括加強國防、女性也應該接受國防訓練，她的意思並非要女性上戰場，但接受基本的國防訓練，萬一發生戰爭也才能自保，保護自己的孩子。

呂秀蓮表示，立法院完成《公投法》修正後，她將啟動台灣向世界宣布和平中立的公投連署，盼與2018地方選舉結合，向世界宣示台灣是和平中立，我們親美友日和中，保持中立。