台糖土地免環評擬放寬 環團批：把良田當提款機

2017-10-16 16:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕關於行政院日前舉行「加速投資台灣」第二次會議，國發會研議將台糖土地開發「1公頃以下免實施環評」放寬到10公頃，環團昨聯合發表聲明，痛批國發會無視台灣糧食不足危機，將台糖優良農地當產業用地提領機的心態，完全大開倒車、不負責任，強烈要求國發會撤回提議。

環團表示，台糖土地是日本政權從台灣農民手中強制徵收，當時全台地力最肥沃、土地最方正、灌排水路最完整的優良農地，國民政府來台接收日本政府資產，才成立國營企業台糖公司管理台糖土地。因此，台糖土地實屬於全台國人的，尤其今日台灣糧食自給率僅剩三成，台糖土地更是極端氣候下國家糧食保全的最後防線，不是台糖公司的私有土地，不應賤賣賤租，成為產業酬庸品。

地球公民基金會說，高雄路竹區的台糖新園農場將被開發成高汙染的金屬產業園區，經調查發現共有六家民營金屬與化學工廠取得新園農場承租權，然而，土地毗連開發面積已高達60.1公頃，卻不能實施聯合環評，理由是六家廠商被視為六個獨立的開發案；而其中四家工廠更分別以9.8公頃、9.4公頃、6.2公頃、5.1公頃的面積，規避「非都市土地超過10公頃應實施環評」的規定。

為了彌補這項環評漏洞，在居民及環保團體的倡議和施壓下，環保署於2012年11月公告在台糖土地設立工廠或園區屬對環境有不良影響之虞的開發行為，應實施環評。今年4月環保署預告修正《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》，參酌2012年公告內容，將台糖農地比照特定農業區，擬訂開發超過1公頃應實施環評之規定。

環團認為，問題在於不分農地或廠房設施用地，一律被統包為「特定專用區」，致使多數適於農作的台糖土地卻無法比照「特定農業區」或「一般農業區」的管制標準，包含土地容許使用項目更寬鬆、變更土地分區更加容易、開發10公頃以上才需環評。這正是導致新園農場遭切割開發卻免環評、歷年來中科三、中科四等無數台糖農地遭變更為工業區悲劇的最主要原因。

環團批評，不分藍綠的歷任執政者不僅不檢討台糖土地分區的謬誤，還將台糖視為最便捷的土地提款機。所有拚經濟的政策規劃，幾乎都夾帶鬆綁台糖土地開發的管制規範，新瓶舊酒毫無新意，不斷流失國家最重要的糧食保全基地。建議政府應重新檢討台糖的土地分區，其中適於農作的台糖農地在容許使用項目或環評規定上，都不得比特定農業區寬鬆。