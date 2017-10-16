台中「上市國際」林佳龍：台中花博是最佳上市時機

林佳龍提出台中「上市國際」概念，並強調台中花博是最優選的上市時機。（記者黃鐘山攝）

2017-10-16 15:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍今天首度提出台中「上市國際」概念，市議員邱素貞認為，民眾看好台中是績優股。林佳龍說，讓國際看見台中，台中也邁向國際，這是「上市國際」概念，2018台中世界花卉博覽會便是最接近、最優選的上市時機。

市長林佳龍今天赴議會施政報告並備詢，他在施政報告書面資料中提到台中「上市國際」的概念。市議員邱素貞質詢時指出，台中「上市國際」是她第一次聽到林市長對台中市施政願景，所提出最具體與遠大的目標。

邱素貞說，民眾看好台中是「績優股」，是台灣最宜居城市，將掀起移居台中熱潮，市府推出的「托育一條龍」、「托老一條龍」政策，必須承擔更多責任，她也希望林佳龍具體說明「台中上市國際」的概念內涵。

林佳龍指出，所謂台中「上市國際」是指國際看見台中，受到國際正面肯定，包括CNN肯定台中為台灣最宜居城市，以及台中被列入世界百大城市等，而台中成為全台第2大城後，更是讓很多人想宜居台中，台中讓國際看到的能見度增加，如何打造台中成為國際級都市，就是市府正在落實的部分。

林市長強調，台中是績優股、潛力股，一方面是光榮感，也是責任感，辦好花博、辦好東亞青奧，搭配雙港計畫、大台中123等計畫，推動台中成為中台灣中心，打造台中為盛會城市，「讓國際看見台中，台中也邁向國際」，這也是「上市國際」概念。＃