獨家》泰皇室密派代表來台 設2國農業交流紀念園區

退輔會主委李翔宙與泰國皇室代表共同主持紀念園區揭幕儀式。（圖：退輔會提供）。

2017-10-16 15:34

〔記者羅添斌／台中報導〕海拔1千8百至2千6百公尺之間的退輔會福壽山農場，日前設立「華泰農業交流紀念園區」，泰國皇室並派代表來台參與紀念園區落成揭幕典禮，園區所有說明文字均以中文及泰文並列，更有代表台灣及泰國的台灣黑熊及泰國金象塑像，在蔡政府推動新南向政策下，這座紀念園區成為台灣與泰國交流的具體成果展現。

退輔會官員今天指出，我國自1970年至今，由退輔會農會場執行「泰王山地計畫」，進行兩國農業合作與交流計畫，曾任福壽山農場的宋慶雲為我國首位派駐泰國的農耕團團長，宋慶雲對台泰交流居功厥偉，退休後定居泰國，並獲泰國皇家基金會聘為終身高級顧問。

退輔會表示，宋慶雲在去年12月與世長辭，享壽94歲，泰國皇室感念宋慶雲的的貢獻，特別核定以皇室規格治喪；退輔會則在福壽山農場設立「華泰農業交流紀念園區」，並在日前舉行落成揭幕典禮，進一步紀念及強化兩國交流。

據指出，主持泰王山地計畫的畢沙迪親王原本計畫親自來台，但因為年事已高，改派代表來台，當天專程到福壽山農場參加揭幕典禮的代表，包括有：泰國皇家計畫基金會副主席Dr.Pongsak Angkasith、發展部主任Mr.Suthat Pleumpanya、咖啡計畫副主任Mr. Ritthee Richard Bunnag 及餐飲主任Mrs. Padari Bunnag等人，外交部及財團法人國際合作發展基金會等各界代表也到場觀禮。

退輔會主委李翔宙在揭幕典禮中表示，希望在宋場長等前輩奠定的良好基礎下，落實政府新南向政策，賡續華泰互動、互訪，開展互利共榮的新合作交流，再創華泰交流新猷。

Dr. Pongsak Angkasith 表示，很感謝宋慶雲先生對泰國的貢獻，希望未來能在基金會與輔導會簽訂的農業交流合作備忘錄基礎上繼續交流。

紀念園區多採天然石材，石牆上設有「宋場長紀念專區」、「華泰農業交流專區」；園區中央置有金色三角造型「合作紀念碑」銅雕，象徵兩國交流地點位於泰北金三角地區，銅雕刻有「互利共榮」及「永續華泰」，展現華泰農業交流核心意義，地面上黑色玄武岩軸線以台灣黑熊與泰國金象寓意兩國吉祥物及深厚的情誼。