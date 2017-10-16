銀髮觀光 觀傳局：明年推一階段試辦

2017-10-16 15:19

〔記者周彥妤／台北報導〕針對銀髮觀光，台北市觀光傳播局於107年編列預算2596萬元，尚待議會審議。議員顏聖冠認為，老人家出遊，安全等細節問題都要納入考量。觀傳局表示，明年推一階段試辦，會盤點廁所、寺廟數量，也會跟較友善的旅行社合作。

議員顏聖冠表示，讓長者外出走走認識北市是好意，但就預算而言，每個里只能分配1到3台遊覽車，但北市65歲以上人口有46萬人，明顯是捉襟見肘。

顏聖冠問，未來銀髮族的市政參觀，有哪些景點？觀傳局長簡余晏回應，翡翠水庫、藍色公路、大稻埕等，客家文化園區，還有新北投溫泉區，有溫泉博物館等景點都還在規劃中，畢竟帶長輩出去要考量的因素很多，北市40幾萬的老人一次試辦登記方式或是直接參與的遊程，讓這些老人都能享有不一樣的福利，預計明年第一階段試辦。

顏聖冠表示，老人家出遊，要負起很大的責任，包括座椅、休息、宗教習慣等，都要納入考慮，例如想要去拜拜的老人家可以帶去寺廟參訪，另外也要考慮廁所問題。

簡余晏說，將會盤點廁所數量，待明天公布第一階段試辦之際，就會一併公布需要加強改善的部分，在座椅、安全等也都會跟較友善的旅行社合作，另會請民政局盤點寺廟數量等，明年會公佈的時候也都會一並納入考慮。