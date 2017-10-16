近7年新高！ 蔡總統：9月出口訂單2字頭成長

2017-10-16 14:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統上午接見「泰國僑商國家建設與投資參訪團」，蔡總統說，台灣經濟的基本面持續好轉，例如上週公布今年9月的出口訂單，出現少見的二字頭成長，是近7年新高，她期許團員能回台投資，協助國內廠商走進東南亞市場，將有助台灣經濟的轉型和成長。

蔡總統表示，政府現在除推動「五加二」產業創新計畫及前瞻基礎建設計畫，行政院賴清德院長也非常用心處理「五缺」問題，這些都是政府近期施政重要主軸。不管是從投資主題或是投資環境的面向來看，政府都在持續改善投資條件，因此台灣愈來愈是一個投資的好地方。

總統期盼團員們能將這些訊息帶回泰國，與泰國僑界和當地產業界分享台灣的新商機；也希望他們協助台灣本土廠商，參與東南亞新興市場的成長。她說，團員們很多是製造業的經營者，可以考慮引進台灣的智慧機械，在泰國推動智慧生產；而從事服務業的先進，則可以結合台灣的電商，開發在地的網路服務。

總統認為，近年來泰國積極在推廣新能源，而台灣的綠能和能源管理廠商，也可以提供具有競爭力的解決方案；就像她在國慶談話所提到的，台灣和新南向國家的企業，包括我們的僑商及台商在內，可以發揮各自的優勢，形成互惠雙贏的產業鏈結。

總統表示，我們推出台灣版「政府開發協助」（ODA）計畫就是希望支持本土廠商以及台商，共同投入海外公共工程以及大型開發計畫，為新南向國家以及邦交國，貢獻台灣的工程實力。目前政府也在與日本商談，而日方也表達加入我們大型開發或工程計畫的意願，總統鼓勵團員們承接開發與工程計畫，並強調政府會提供相關的協助。