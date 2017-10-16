韓國水原市議會拜訪高市議會 議長率隊熱情接待

水原市議會訪問團（圖中左半側）今拜訪高市議會（議會提供）

2017-10-16 14:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕透過「水原華城文化節」和「生態交通全球盛典在高雄」互動，高雄市和韓國水原市建立密切關係，也促成彼此議會外交發展；水原市議會訪問團今專程拜訪高市議會，議長康裕成與多位議員親自接待，為兩會交流及友誼再添新頁。

高市議會說明，韓國水原市議會訪問團由規劃經濟委員會委員長白宗憲，率12名議員、14名市民代表拜會，高市議會由議長康裕成、副議長蔡昌達，偕同國民外交促進會副會長高閔琳、張文瑞、沈英章、邱俊憲、簡煥宗等議員接待。

康裕成表示，水原是以科技著稱的城市，且擁有四季分明美景，特殊文化氛圍更吸引人，其中被列為世界文化遺產的水原華城，今年9月邁入第54屆慶典，當時議會也曾組團前往參訪，對華城文化節留下深刻印象。

康裕成強調，水原華城文化節以各種表演與體驗活動，展現視覺與聽覺饗宴，讓高市議會參訪團相當佩服，參訪經驗也成為未來監督市政重要參考。

康裕成也代表議會，歡迎水原市議會訪問團參加高雄舉辦的生態交通全球盛典，期盼透過國際間重要活動與盛典分享，讓彼此城市、人民更深入了解，也擦出城市間不同火花。