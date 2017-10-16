左右快拳、前踢、鉤拳 柯P打綜合格鬥樣樣來

台北市長柯文哲（右）16日與綜合格鬥MMA主席會面，並向選手黃育仁（左）學習格鬥防身術。（記者張嘉明攝）

2017-10-16 13:42

〔記者郭安家／台北報導〕台灣首屆IMMAF業餘綜合格鬥RFC-WOTD冠軍賽昨於台北體育館紅館開打，中華民國綜合格鬥協會今上午加碼，邀請昨第一分站賽重量級冠軍蔣捷宇，於台北市議會指導台北市長柯文哲。只見柯文哲結束備詢後，戴上拳擊手套，興致勃勃揮出15秒快拳、14秒前踢，接著又22多秒鉤拳，加上防衛動作，讓柯累到說「我還沒吃午餐！」

柯文哲今早於市議會專案報告北市招商、大巨蛋案，遭到藍綠市議員砲轟。不過，在台北市議員應曉薇安排協調下，柯文哲質詢結束後，就與IMMAF國際主席Kerrith Brown見面，雙方致贈禮物；中華民國綜合格鬥協會人員安排蔣捷宇與柯文哲「友誼體驗」，還說「小蔣非常強壯，盡量讓市長打！」

只見柯文哲左右快拳、前踢、鉤拳，再做閃躲動作，前後運動1分多鐘，但原本興致勃勃變得動作緩慢，直說「我還沒吃午餐！」

柯文哲致詞說，在應曉薇介紹下，IMMAF來台推廣，據他所知綜合格鬥2028會成為奧運項目，那也是新興運動，他表達支持；柯還對Kerrith Brown說「What I can do for you？」請外國友人介紹讓他知道哪些東西，台北要成為國際城市，樂於跟世界同步。