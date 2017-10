左右快拳、前踢、鉤拳 柯P打綜合格鬥樣樣來

台北市長柯文哲(右)16日與綜合格鬥MMA主席會面,並向選手黃育仁(左)學習格鬥防身術。(記者張嘉明攝)

〔記者郭安家/台北報導〕台灣首屆IMMAF業餘綜合格鬥RFC-WOTD冠軍賽昨於台北體育館紅館開打,中華民國綜合格鬥協會今上午加碼,邀請昨第一分站賽重量級冠軍蔣捷宇,於台北市議會指導台北市長柯文哲。只見柯文哲結束備詢後,戴上拳擊手套,興致勃勃揮出15秒快拳、14秒前踢,接著又22多秒鉤拳,加上防衛動作,讓柯累到說「我還沒吃午餐!」

柯文哲今早於市議會專案報告北市招商、大巨蛋案,遭到藍綠市議員砲轟。不過,在台北市議員應曉薇安排協調下,柯文哲質詢結束後,就與IMMAF國際主席Kerrith Brown見面,雙方致贈禮物;中華民國綜合格鬥協會人員安排蔣捷宇與柯文哲「友誼體驗」,還說「小蔣非常強壯,盡量讓市長打!」

只見柯文哲左右快拳、前踢、鉤拳,再做閃躲動作,前後運動1分多鐘,但原本興致勃勃變得動作緩慢,直說「我還沒吃午餐!」

柯文哲致詞說,在應曉薇介紹下,IMMAF來台推廣,據他所知綜合格鬥2028會成為奧運項目,那也是新興運動,他表達支持;柯還對Kerrith Brown說「What I can do for you?」請外國友人介紹讓他知道哪些東西,台北要成為國際城市,樂於跟世界同步。