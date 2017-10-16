台北市主委投票率低 連勝文：不是好現象

2017-10-16 12:20

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨10縣市黨部主委選舉結果昨天出爐，被視為競爭激烈的台北市黨部主委選舉，投票率僅有19.09%，為10縣市最低，國民黨中央委員連勝文認為，投票率低不是好現象，主因是今年黨內選舉太多，黨員筋疲力竭，許黨員也無法理解，一連串選舉除了內耗，如何幫黨重建？

國民黨10縣市黨部主委選舉結果出爐，外界矚目的台北市黨部主委由台北市前民政局長黃呂錦茹當選，但台北市的投票率僅為19.09%，為10縣市最低，國民黨主席吳敦義認為是天氣影響，連勝文今早在臉書發文表示，部分認同是天氣的緣故，但難道國您黨以後內外選舉都只能「靠天吃飯？」

連勝文指出，本次台北市黨部主委選舉，在許多前後任黨政高層及現任立委及議員參與造勢、同時媒體報導，結果投票率竟只有19%，「這絕對不是一個好現象！」他認為，主因是今年內部選舉太多，搞到筋疲力盡，不只黨工累垮，許多黨員也無法理解，一連串選舉，除了內耗，要如何幫助黨的重建？如何才能幫助黨走出低潮？

連勝文認為，黨部主委當選人任重而道遠，國民黨的重建，地方黨部主委勢必在第一線扛起重責，新任市黨部主委，除了要扛起每天柴米油鹽醬醋茶重任，也希望能立即思考明年市議員選舉，特定選區黨内參選人大爆炸的情形，特別是年輕的參選人。

連勝文說，有很多年輕人願為國民黨拚戰投入明年議員選舉，但若許多優秀人都集中到特定選區，恐怕初選要刷掉大部分的人；到了大選時還有其他眾多泛藍參選人，很難想像到最後有多少新人可以順利出線？不希望看到這麼多年輕人就這樣消耗掉在幾個特定選區。

連勝文強調，年輕人的培育絕對是重中之重，年輕人的熱情與衝勁也可以避免黨未來選舉要靠天吃飯的冏境，期待新主委黃呂錦茹審慎擘畫，協助更多年輕人有機會在台北市各區當選，國民黨才有重生的希望。