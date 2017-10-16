軍方林園靶場流彈傷人 陸戰隊：今後絕不再發生

2017-10-16 12:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海軍陸戰隊99旅上週於林園靶場進行步槍實彈射擊時，不幸發生流彈誤傷民眾事件。民進黨立委賴瑞隆今召開記者會痛批「軍紀渙散」，要求今後絕不再發生；出席的里長也痛批，沿海六里居民2萬多人，是不是要發防彈背心，才能保障生命安全。

賴瑞隆指出，10月12日早上9點30分，工人侯幸男在高雄大林石化廠區遭不明物體擊中，場內共拾獲5顆彈頭，1顆在人體內，現場拾獲4顆，侯男開刀後才得知是槍傷。

賴瑞隆痛批，究竟人為因素或者靶場問題，軍方應該確實交代清楚，不然這種多發流彈誤擊的傷害，人民只能自求多福。

賴瑞隆質疑，當地居民紛紛揣測，軍方在靶場拿步槍打白鷺鷥、打小鳥，案發地距離靶場至少1.2公里，如果沒辦法有效解決，小港沿海六個里居民的生命安全備受威脅。

「真的是嚇死人！」高雄市小港區鳳源里里長張宇讚批軍方螺絲鬆掉，當天打靶的人都在兒戲，沿海六里將近2萬人，民眾都擔心被流彈打死，軍方要不要乾脆發鋼盔和防彈背心。

小港區龍鳳里黃文裕里長也批，若子彈打進中石化丙烯槽的話，連遷村都不用，直接就滅村，「我寧願被流彈打中，也不願每天提心吊膽，軍方應該到當地道歉。」

與會的海軍陸戰隊副指揮官劉豫屏少將說，在記者會上深深道歉，他表示，那天有460幾人在林園靶場打靶，目前憲兵已在調查此案，事發後靶場已停止開放，靶場會在確認安全無虞後，才會重新開放，今後絕不再發生。

劉豫屏指出，經軍方初步調查，部分人員射擊不合格，可能是造成流彈的原因，可能情形有射擊時射手因心理壓力造成緊張，影響射擊姿勢，導致槍口偏高、彈道偏高，飛出背彈面。

劉也說，此外射擊槍口角度偏低，於靶場前方落地，撞擊地面礫石導致彈出背彈面，未來調查單位將使用儀器彈道分析及彈痕比對，來釐清肇因。

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