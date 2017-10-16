熊讚故事挨批 陳佩琪：想什麼就看到什麼

談到日前引發議論的熊讚故事，陳佩琪今天說，心中想什麼就會看到什麼。（記者周彥妤攝）

2017-10-16 12:31

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪日前出席記者會和小朋友說故事，由於內容談到熊讚功高震主，屢遭豺狼虎豹批鬥，仍盡力而為，遭批把小孩當政治工具。她今天受訪表示，心中想什麼就會看到什麼，道理就像蘇東坡看佛印禪師，都是一坨牛糞，佛印禪師看到的蘇東坡卻是一尊佛陀。

陳佩琪今於聯合醫院和平婦幼院區出席乳癌防治記者會，擔任北市乳癌防治大使，會後接受媒體聯訪表示，自己是肺腺癌患者，但最頻繁出席乳癌防治宣導場合，她說，乳癌對婦女朋友的健康是最大威脅，防癌不外乎及早發現，及早治療。

有記者問，上週於同場合說熊讚故事，引發外界議論一事。陳佩琪說，根據2014年美國研究，已把家長向兒童說故事，列入常規的照顧計畫，就像打預防針的健康防護一樣；陳強調，上次記者會，是針對家長要及早啟動說故事機制，用心陪伴孩子一起閱讀，今天是呼籲婦女要篩檢乳癌，注重健康，對象完全不同。

記者再追問，由於日前的故事內容談到「功高震主」等情節，遭批判把小孩當政治工具。陳佩琪說，「今天天氣很好，天上一朵白雲飄過，你心中想什麼，你看到的雲就是什麼樣的東西」，就像蘇東坡看佛印禪師，都是一坨牛糞，佛印禪師看到的蘇東坡卻是一尊佛陀。

記者又問，是否認為外界想太多？陳再強調，日前記者會是針對有幼童的家長，要儘早和孩子說故事，她也說，柯文哲事後有問她怎麼這麼搞笑，她強調當天故事3分鐘，2分半鐘側重熊讚蹦蹦跳跳不小心摔落的情節，「後面半分鐘就是搞笑的」。