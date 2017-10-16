賴揆推英語列官方語言 中媒神解：目的是台獨

賴清德有意推動英語作為官方語言，中國官媒批評，其真正目的是「台獨」。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-16 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德近日允諾，將推動英文成為台灣第二官方語言。中國官媒《環球時報》則撰文批評，此舉的真正目的是「台獨」，令網友看了一頭霧水。

《環球時報》今（16）日發表社評，提到2016年台灣的多益平均分數為534分，落後給菲律賓、南韓、馬來西亞、印度和中國；領先日本、香港和澳門。

社論中指出，全世界將英文作為官方語言的國家地區，絕大部分都是前殖民地，為了社會內部交流所需的結果，即使連歐洲許多和英國距離相近，語言也有相似之處的國家，也都沒有把英文列為官方語言。

內容中提到，台灣對語言的態度是分裂的，一來鼓勵使用各方言，同時又想將外語列為官方語言，但這當中，有一點是統一的，那就是無論是推行方言還是英文，都有利於排擠漢語，「讓人不得不懷疑，民進黨一些人大捧英語，真實目的還是台獨」。

這樣的言論引起網友的疑惑，留言表示，「只准高官移民歐美，不准台灣學英文」、「那廢掉英文課程好了」、「乾脆說吃飯的目的就是台獨好了」、「那中國人學英文也是搞台獨嗎...」