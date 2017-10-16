柯P坦承與趙藤雄碰過一次面 無會議記錄、音檔

2017-10-16 12:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到議會專案報告促參案及都更、公宅政策。藍、綠議員不斷追問柯文哲是否與遠雄董事長趙藤雄碰過面。柯文哲坦承，並非他與辦公室主任蔡壁如去找趙，而是趙藤雄與遠雄副總經理蔡宗易到市府會面，而當時只有他去碰面，並稱自己是把趙罵一頓之後就離開。但議員再問是否有錄音檔或會議記錄，柯文哲說應該沒有，挨批這就是黑箱作業。而對於之前外傳遠雄將於明年十月，也就是大選前完工，柯文哲鄭重否認有安排時程，「他建照都不知道甚麼會過。」

議員厲耿桂芳表示，大巨蛋要完工要看市府臉色，但遠雄與市府沒有互信基礎，卻施壓要求明年10月完工，柯文哲說自己也覺得很奇怪，因為遠雄建照都不知道甚麼時候變更，怎麼推測哪時完工。議員童仲彥追問，當時時任市長馬英九與趙藤雄碰面有會議記錄，柯文哲原先說可以提供，但後來又改口那天沒有會議記錄。

議員李慶鋒表示，自己在議會問過超過3次，蔡壁如與趙藤雄會面也沒有錄音、會議記錄。他說，會有明年10月完工的說法是因為體育局在否決護樹團體移樹iVoting時的簡報提到，對柯文哲說那是市府公開簡報「你不能說你不知道 !」他也要求柯文哲公開表明，未來他與副市長陳景峻、蔡壁如不會去施壓都市設計審議委員、環境影響評估委員會，柯文哲則承諾都不會施壓。

議員戴錫欽則提醒，大巨蛋10月完工時間點並非空穴來風，柯文哲如果篤定表示不會完工，萬一明年真的選前完工就是打臉自己，要如何自圓其說，難道要退選？不應該要太直覺式回應，柯文哲則同意說法。

戴錫欽也問，當年廉政委員會打5大弊案時，馬英九與趙藤雄有錄音檔跟會議紀錄，但柯文哲卻拿不出來，「你不比馬英九還公開透明」。

柯文哲說，應該沒有錄音檔或會議記錄，那次碰面只有他與趙藤雄及蔡宗易，沒有副市長及都發局長林洲民，蔡璧如則在門口，並稱他與趙見面只有把他罵一頓。當戴問他罵什麼時，柯說他就把林口合宜宅、八德合宜宅等弊案念一遍就走了。讓戴錫欽覺得根本不像是在罵人。

戴錫欽說，柯文哲跟趙藤雄碰面沒有會議記錄或錄音檔就是黑箱，而且因為周邊都沒有人就算真的拿出會議記錄，也可能是假的。