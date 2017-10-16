行政執行署燃料費徵收業務重 邱太三：監理機關應先處理

2017-10-16 12:41

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部上午舉行廉政署、行政執行署和法制司長聯合交接典禮，法務部長邱太三表示，行政執行署業務繁重，機車的燃料使用費不再隨行照換發徵收後，導致行政執行署每個分署每年新增50到60萬件這類小額徵收案，監理機關應在前期處理，可避免後續徵收困擾。

邱太三指出，行政執行署的業務繁重，由於汽機車的燃料使用費不再隨行照換發徵收，因此每年每個分署新增50到60萬件徵收案，執行署為收取每件1、2千元的燃料使用費耗費大量人力、物力，是否符合成本值得檢討，如監理機關能先期處理，將減少後續處理的麻煩，另外，連政府缺地要強制拍賣，也找執行署，顯示法律是社會總體的真實反映。

新任行政執行署長呂文忠指出，執行署已成立17年，目前已幫國家徵收追回4900多億元的稅收，即將邁入5000億元，但從102年起，機車的汽車燃料使用費隨行照換發徵收，相關徵收案件已暴增800多萬件，這是執行署目前急需解決的問題。

此外，邱太三表示，反貪是國際間的共識，廉政署有政風和檢察業務，希望發揮後續肅貪功能、減少弊端；新任廉政署長朱家崎期許廉政人員應有頂天立地、光明磊落和守護職務的靈魂，政風人員應有傳教士精神，做好反貪和防貪工作，還應積極完成公職人員財產申報法等修法工作，才能採下人民期待的好果實。

新任廉政署長朱家崎、行政執行署長呂文忠、法制司長賴哲雄等3人上午在法務部舉行交接典禮，這是法務部近期的重要人事調動。