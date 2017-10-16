關切豪雨災損 賴揆：全力協助災後復原

2017-10-16 11:39

〔記者羅添斌／台北報導〕連日豪雨帶來災情，行政院發言人徐國勇今日表示，賴清德院長非常關心1011豪雨災損情形，政府將全力協助地方政府進行災後復原工作。

徐國勇說，民眾因豪雨造成的災害損失，得申請相關稅捐減免。農損方面，依據「農業天然災害救助作業程序」，直轄市、縣（市）主管機關在天然災害發生後7日內，得視農業損失程度，將救助地區及品項報請中央主管機關依「農業天然災害現金救助項目及額度」公告辦理現金救助及低利貸款。

財政部表示，該部提供綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等稅目的減免規定，提醒民眾依法申請稅捐減免。如對於災害損失稅捐減免的規定或申報（請）方式有不明瞭之處，可向稅捐稽徵機關或國稅局查詢。災害損失減免稅捐各項申請書表，請至財政部稅務入口網下載。服務窗口服務專線：國稅局:0800-000-321；地方稅稽徵機關:0800-086-969。

農委會表示，1011豪雨造成農業災情，截至昨（15）日17時，農業產物及民間設施估計損失計新台幣1,453萬元。有關縣市受損情形，花蓮縣損失533萬元（占37%）、台東縣損失480萬元（占33%）、宜蘭縣損失440萬元（占30%）較為嚴重。農產方面，估計損失金額758萬元，農作物受害面積141公頃，損害程度29％，換算無收穫面積40公頃；受損作物主要為二期水稻，受害面積63公頃，損失金額132萬元；次為蔥、食用番茄、芋及不結球白菜等。

農委會指出，畜產估計損失金額271萬元，主要為雞及鴨受損；漁產估計損失金額184萬元，主要為養殖魚類受損；民間設施估計損失金額240萬元，包括：農田流失及埋沒估計損失金額160萬元，主要為花蓮縣農田流失及埋沒計2公頃，以及畜禽設施估計損失金額80萬元，主要為台東縣畜禽舍倒塌。

教育部表示，截至今（16）日10時止，受災學校共計24校，包括：花蓮縣5校、宜蘭縣4校、台東縣4校、新北市3校。災損金額初估64萬餘元，以縣市區分：連江縣與澎湖縣災損20萬元整，花蓮縣災損10萬元，台北市災損8萬餘元。