開放免簽賣淫人口暴增 立委要求政府檢討

2017-10-16 11:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國對泰國與汶萊開放試辦免簽證，但並未獲得對等互惠待遇。國民黨立委江啟臣與民進黨立委黃偉哲今天更進一步質疑，開放免簽後，來台從事賣淫的泰國籍人士暴增，造成治安漏洞，應予以檢討。領務局副局長鍾文正回應說，跨部會會議有討論此議題，移民署已針對特定對象加強入境審查，也有許多否准案例。

為便利「新南向政策」目標國家人民來台短期觀光、洽商、探親及從事文化交流等活動，我國自去年8月起針對東協十國及印度，已開放過兩波簽證優惠措施，其中包括試辦泰國及汶萊兩國免簽證。

開放對泰免簽後，泰國來台觀光人口大增。但江啟臣與黃偉哲今天在立法院外交委員會上檢討開放免簽一事。江啟臣說，根據警方統計，2015年查獲來台賣淫人口159人中有1名泰國籍，去年開放泰國免簽後，泰國籍增加15人，今年到5月的統計則已99人，佔外籍涉賣淫犯罪的296人中將近一半。

江啟臣說，這很明顯已經造成治安漏洞；黃偉哲也認為應該有一些防範、遏止犯罪的彈性作為。外交部9月時與國安、警政、調查、移民管理、觀光與國貿等單位召開免簽會議。鍾文正表示，跨部會會議中有與相關單位共同討論此議題，移民署已針對特定對象，加強事先名單收集與入境審查，也已有許多否准案例。滯留台灣的移工則以越南與印尼較多，目前沒有具體泰國方面的數字。

江啟臣與黃偉哲也質疑，泰國與汶萊至今沒有對我開放對等免簽待遇，鍾文正對此說，目前我國給予59個國家免簽證，其中56國給予我方對等待遇，澳洲、泰國和汶萊不包含在內；鍾文正說明，澳洲只給紐西蘭免簽，其他國家都是電子簽證，泰國和汶萊則正在積極爭取中。