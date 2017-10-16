律師告發蝦皮有中資 經濟部：事證明確將處分

2017-10-16 11:09

〔記者黃佩君／台北報導〕興望法律事務所律師葉光洲今向媒體表示，台灣蝦皮電商集團掩蓋中資身分，涉嫌違反刑事偽造文書與兩岸關係法令，他已對蝦皮3家子公司負責人向台北地檢署提出刑事告發。經濟部表示本案已進入司法程序，但經部也會同步進行調查，如果事證明確，依法也會做處分。

葉光洲今以新聞稿指出，蝦皮拍賣對外宣稱其為新加坡公司SEA的子公司，但事實上在經濟部登記的3家公司，包括樂購蝦皮、台灣競舞及愛貝皆為人頭公司。且樂購蝦皮在台資本額只有新台幣500萬元，蝦皮用人頭來台登記，規避經濟部的中資審查，其背後真正的大股東則為大陸的騰訊公司，持股高達39.7%。

葉光洲也指出，蝦皮在台已涉及刑法第214條「使公務員登載不實罪」及違反「兩岸人民關係條例」，目前已遭舉發，整起案件已經送交台北地檢署偵辦。他呼籲主管機關經濟部也應就整起案件加以詳查，否則兩岸人民關係條例所定的中資審查，將形同具文。

經濟部投審會今表示，目前該案已涉及司法認定部份，經濟部需尊重司法機關的審判，但對個案部分也會同步做調查。原則上若事證明確，依法經濟部也會做處分，但要看證據搜集的情況，經濟部將與法務部溝通，讓司法與行政調查並行。

經濟部也表示，司法調查可以直接搜索查扣，並調閱金融機構相關資料，經濟部也會去了解相關情況。

根據中資許可辦法，第三地公司來台投資，若其中資持股超過三成、或對第三地公司具有控制能力，就應以中資身分申報登記，否則違法。

台灣電子商務「假中資」案件，過去也經常發生，以電商通路以及網路遊戲為大宗。2015年經濟部投審會曾對「假港商」淘寶開罰24萬元、並要求撤出台灣，也曾對假新加坡商處以罰鍰十二萬元及半年內撤資或停止投資。

遭罰後兩公司皆重新登記為中資，不過阿里巴巴在台行政訴訟敗訴，淘寶卻勝訴；經濟部對淘寶案再度上訴後，今年八月最高行政法院撤銷原判決，發回台北高等行政法院更審。