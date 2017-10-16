如何成為「涼山上的一群鬼」？ 涼山特勤隊訓練極精實

「涼山特勤隊」訓練十分精實，外界也流傳「涼山上住著一群鬼，他們是涼山特勤隊」，足以形容「涼山特勤隊」的精實剽悍。圖為總統蔡英文視導涼山特勤隊。（軍聞社）

2017-10-16 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬日前曾被立委詢問：「我國有無『斬首』能力？」馮世寬直言：「保證我們是有的。」國防部作戰次長姜振中則回覆國軍有「精銳部隊」，國軍這支斬首部隊，就是俗稱「涼山特勤隊」的「陸軍航特部高空特種勤務中隊」，而且「涼山特勤隊」訓練十分精實，外界也流傳「涼山上住著一群鬼，他們是涼山特勤隊」，足以形容「涼山特勤隊」的精實剽悍。

根據《風傳媒》報導，要入選涼山特勤隊，基本條件是軍齡至少要5年以上，並要能在全副武裝下於12分鐘內跑完3公里，在入選為陸軍特勤隊儲備隊員後，則要接受兩階段共16週的儲備訓練，第一階段以體能訓練為主，第二階段則是戰技訓練，接著到屏東傘訓中心受高空跳傘訓練。

而在通過考核後，才能進入下一階段的專長訓，包括到高雄左營和屏東恆春進行水域滲透訓練、台中谷關特戰中心受山地叢林特攻作戰訓練、特戰狙擊手訓練，以及前往武嶺接受雪訓和3000公尺高山的高寒地訓練，整體三棲特戰訓期長達3年，最後在結訓時並要能夠通過與「海龍蛙兵」、「兩棲蛙人」一同模擬滲透敵軍基地，進行「天威測考」，之後才能成為合格的「涼山特勤隊」隊員。

在完訓後也沒有鬆懈空間，需在屏東涼山基地進行小組攻堅戰鬥、模擬敵後滲透作戰，每年還進行為期17天的野外求生訓練，要能在缺乏補給下，背負超過20公斤裝備，進行300公里的山隘行軍。

「涼山特勤隊」除了配備用於高空滲透的特戰傘降裝備之外，進行水下滲透的潛水裝備、執行斬首行動的特戰攻堅裝備也是配備之一，包括能夠抵擋手槍子彈的卡弗龍纖維防彈面具、MP5衝鋒槍、M4突擊槍、M21狙擊槍等武器。另外，陸軍也將於明年編列4900萬元採購7.62狙擊槍12把、夜視鏡頭戴式32具等特戰裝備，提供「涼山特勤隊」執行反恐任務所用。