行政院：「政府開發協助（ODA）計畫」非千億黑洞

2017-10-16 10:27

〔記者羅添斌／台北報導〕今天有媒體發表短評，指稱「『政府開發協助』（ODA）計畫 ，又一個千億元黑洞」，行政院發言人徐國勇今天上午澄清表示，ODA不是外交援助，而是我國商業銀行融資給外國政府的採購機關或單位，由外國政府保證、我國廠商進行施作，35億美元是銀行融資額度，和政府預算無關，政府只補貼利息。

徐國勇指出，台灣在國際及區域發展當中扮演關鍵性的角色，透過政府與民間共同合作，擴大參與海外工程建設，除可增進與友好及邦交國家的整體關係外，並可帶動我國工程產業及相關產品的國際發展空間。

徐國勇說，工程業者拓展海外商機需要政府充分的協助與奧援，各國皆是如此。目前日本及韓國的作法，都是利用政府資源，替國內業者尋求商機及去除障礙、改善環境，並善用援外機制拓展開發中國家市場。日本自2000年至2014年ODA的總支出約達1500-1600億美元間，平均每年約達100億美元規模；韓國ODA援助規模自2011年至2017年間總計約達140億美元，平均每年約為20億美元。

徐國勇表示，政府經參考日、韓的運作機制，並考量我國能力及民間優勢，有效爭取海外公共工程商機，行政院核定「以ODA模式推動海外公共工程執行計畫」，初期將以爭取35億美元之海外公共工程商機為目標。

徐國勇指出，依據該計畫，在案源選擇上，將以債信良好的國家作為承作的對象，且設計政策評估及專業評估的嚴謹作業程序，相關審核的機制十分透明，整體資金的來源與去處明確清楚，並無所謂「洗錢」的疑慮；其次，目前國內資金相當充裕，本執行計畫所運用的資金將不會來自於政府預算，未來承作銀行的資金來源將十分廣泛充足，貸款國也必須依約償還貸款金額。

此外，我國承作銀行與業主國政府簽約時，均會要求業主國的工程主管機關及外滙主管單位出具保證，貸款作業上也儘量透過商業保險產品降低承作風險，以上各項管控措施相信可以有效把融資風險降到最低。最後，未來「以ODA模式推動海外公共工程執行計畫」的相關案件亦會比照外交部國際合作發展基金會，將案件資訊公布於網站。