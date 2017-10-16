共機為何突然不繞台？ 國軍推測習近平擔心…

中共軍機轟六7、8月頻頻繞台，軍方推測是習近平下的指令。（資料照，國防部提供）

2017-10-16 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍空軍在7、8兩月突然升高頻率進行遠海長航演訓，不過9月至今只有1次出海演訓紀錄，也不再繞台，外界認為此舉頗不尋常，軍方官員判斷認為，背後和中共十九大有關，習近平認為現在是中共黨政軍的敏感政治時刻，相關演訓若有不慎或意外都會影響政治局勢，因此近期台海才突然風平浪靜。

根據《風傳媒》報導，解放軍最近異常平靜，我國高層官員認為很不尋常，他要求情報系統分析原因，根據官員研判，共軍軍機停止繞台原因，可能是中國國家主席習近平擔心演訓意外，將影響政治局勢。據稱習近平已充分掌握軍權，解放軍已完全聽命於習近平，近期未見共軍在台海周邊有針對性演訓，研判應該也是受制於習近平的軍令。

針對共軍機頻頻繞台，據稱我軍方也已在花蓮、屏東進駐愛國者三型防空飛彈部隊，因應共機繞台未來可能的威脅。另外軍方人士透露，中共軍機目前還未在夜間進行遠海航訓，我方目前雖暫時無相關敵情威脅，但原本空軍所有機種飛官每月至少都要有兩架次的夜航訓練，列為重點航次。

關於近期共軍動態，國防部長馮世寬日前在立法院則表示，最近有關共軍2020年攻台話題不應炒作，並強調從來沒聽過共軍2020年要攻打台灣，這是被誤用，他感覺現在很安定，說2020年共軍要攻台，把社會大眾嚇得要死，但實際上沒這回事。