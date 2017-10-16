股利稅改 時力提案：股利千萬以上、稅率提高至31％

2017-10-16 10:25

〔記者吳佳蓉／台北報導〕時代力量立委黃國昌今於立法院財委會質詢時表示，即將提出時力版的所得稅制改革提案，主張提高股利所得分離單一課稅稅率，由26%提高至27%，並對股利千萬以上者，提高稅率以31%課徵。

財委會今邀請財政部長許虞哲、主計總處主計長朱澤民，以及曾參與稅改委外研究的政治大學財政學系教授陳國樑，就「行政院所提稅制改革否造成劫貧濟富加大貧富差距」進行專題報告。

黃國昌質詢時表示，若看實質稅率，假設股利所得採行政院版提出的乙案（自選採「單一稅率26%」或採「可抵稅稅額8.5％」）課徵，綜所稅適用稅率45%的大戶，股利實質稅率將可由現行的33.13%降為26.02%，降幅高達7%。

黃國昌指出，相較其他所得級距，股利實質稅率的降幅都不到1%，即使適用稅率40％者，股利實質稅率都只能由現行20.29%降為19.44%。因此，時代力量即將提出自己的所得稅改版本，為維持累進、量能課稅精神，主張應提高股利所得分離課稅稅率，由現行26%提高至27%，股利所得千萬者，應再提高課徵31%。

對此，學者陳國樑表示，「原本稅改研究中就希望保有這個（量能課稅）精神，贊成這個方向。」財政部長許虞哲則回應，現行所得級距45%者，股利實質稅率為33.3%，但稅改後45%將取消，因此不能以此來考量稅率該如何提升。

時力：薪資所得特別扣除額應提高至22萬元...

根據時代力量提出的稅改版本，其餘主張包括：薪資所得特別扣除額應提高至22萬元，高於行政院提案的18萬元，幼兒特別扣除額應由現行2.5萬提高至10萬元。股利乙案可抵稅稅額比率應由院版的8.5%提高至10%，但可抵減上限由8萬降至7萬。外資股利所得扣繳率應由院版的21%提高至23%。