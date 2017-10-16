投資台灣下階段鎖定缺人缺電 總質詢後公布整體方案

2017-10-16 09:43

〔記者黃佩君／台北報導〕賴揆上任後親督軍解決產業五缺問題，目前國發會已召開2次會議，賴揆也於14日親自針對缺地缺水等方面開會並拍板政策方向。國發會主委陳美伶今表示，後續還有缺人（缺工）及缺電的問題，仍會陸續安排與賴揆做簡報討論，她也表示賴揆希望在總質詢後，方案較具體可行時，公布方案「說清楚」。

賴揆上任後解決五缺，除9月19日率內閣大陣仗赴經濟部聽取簡報外，也責成國發會召開「加速投資台灣」系列會議，9月27日與10月11日已分別召開2次會議，針對政府公建預算及國營事業重大投資，以及民間促參強化法規鬆綁等議題進行討論。

而16日賴清德也親自在行政院聽取經濟部簡報，針對缺地、缺水等拍板裁示，裁定工業區囤地將「先罰後賣」，以及檢討漏水率等。

今經濟部、國發會赴立院經委會針對投資台灣進行報告，陳美伶表示，投資台灣雖分屬相當多部會，國發會也協調與整合，16日也把土地跟水的問題再檢視一次。她表示，後續還有缺人、缺工及缺電的議題，會陸續安排與院長做簡報與討論。她也表示，賴揆希望在總質詢後，方案較具體後，再把整體方案公佈說清楚。

經濟部長沈榮津也說，投資台灣目前有2件事情優先，首先要解決五缺部分，第二是招商中心功能要強化，讓人民有感。陳美伶也說，招商中心因牽涉到人力制度相關變革，國發會本週召集相關部會，來規劃研議。