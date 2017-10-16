葉俊榮：人團法一法三制不合理、應單獨立法

內政部長葉俊榮表示，現行人民團體法「一法三制有許多不合理之處」，為符合民主法治常態，政治團體、社會團體、職業團體應單獨立法規範。（記者陳鈺馥攝）

2017-10-16 09:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審議「社會團體法草案」，內政部長葉俊榮報告指出，現行「人民團體法」納管社會團體、職業團體及政治團體，但三者屬性及管理強度不同，「一法三制有許多不合理之處」，為符合民主法治常態，應單獨立法規範。

葉俊榮表示，「社會團體法」的立法重點為，未來社會團體將由「許可制」改採「登記制」，政府對於社會團體的管理面將朝鬆綁，與低度規範管理，尊重團體自治。

並規定財務資訊公開，強化公共監督，基於社會團體的非營利性與公益性，會務和財務資料應主動公開，以提高團體的責信度與透明度。

此外，受政府委託辦理國際外交事務的「台灣日本關係協會」等國際團體，為因應辦理外交事務需要，授權中央目的主管機關得就該等社會團體，另定運作相關規範，不適用該法。

葉俊榮也指出，「中華民國紅十字會法」已於去年7月廢止，我國雖非日內瓦四公約的締約國，惟仍為國際社會的成員，為遵循日內瓦公約精神、國際紅十字與紅新月運動章程的統一原則，不用另成立紅十字組織，若另外成立將造成國際社會認定上的混淆。