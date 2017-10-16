國軍斬首部隊戰力精實 小英曾說：傳說都是真的！

蔡英文在視導「涼山特勤隊」的操演過程中指出，外界對於涼山部隊有很多神奇的傳說，但在親眼見證後，可以向大家說「傳說都是真的」。（圖擷取自蔡英文臉書）

2017-10-16 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國威脅與日俱增，國軍戰力成為各界討論焦點，國防部長馮世寬日前曾被立委詢問：「我國有無『斬首』能力？」馮世寬直言：「保證我們是有的。」國防部作戰次長姜振中則回覆國軍有「精銳部隊」。而國軍這支有能力執行斬首任務的神秘部隊，就是俗稱「涼山特勤隊」的「陸軍航特部高空特種勤務中隊」。

根據《風傳媒》報導，總統蔡英文在7月就曾視導涼山特勤隊，她在致詞時提到，涼山特勤隊在戰時將擔負「最具風險的任務」，在災難時則是第一線的先鋒，蔡英文更指出，外界對於涼山部隊有很多神奇的傳說，在親眼見證後，可以向大家說「傳說都是真的」。

「涼山特勤隊」在向蔡英文展示戰力的過程中，隊員對掛有星號標示和敵指揮所的軍事設施進行突襲，顯示涼山特勤隊以敵後滲透和癱瘓敵軍指揮所為主要訓練目標；另外，特戰隊員搭乘黑鷹直升機以低空滲透方式模擬襲擊敵軍指揮所，並以狙擊手埋伏，模擬攻擊敵軍物資車輛和通信中繼站，對敵軍運補進行敵後騷擾。

不過，斬首行動在字面上雖然是刺殺或逮捕敵軍政治及軍事領導人物，但其實也包括突襲、癱瘓敵軍的作戰指揮所或政軍中樞等行動，而國軍斬首部隊的訓練及任務，主要還是以敵後空降滲透、破壞敵軍設施及指揮所為主，暗殺敵軍軍政要員並非首要目標。

軍方指出，「涼山特勤隊」是國軍的甲等特勤隊，也是戰略預備隊，包括「海龍蛙兵」、「兩棲蛙人等」幾支特種部隊在內，平時主要是負責反恐，戰時雖肩負敵後滲透和斬首行動等任務，但斬首行動是逼不得已時才會動用的「殺手鐧」，因為斬首行動並非軍事作戰中的上策，除了有其困難度，除非斬首對象是暴君或恐怖份子，否則一但「斬首」交戰國的軍政要員，反而會激發敵國抗敵心，所以現在很少有國家會用這樣的軍事手段。