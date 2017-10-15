中台辦宣稱工作成果 陸委會：我方克制不代表對台工作正確

2017-10-15 23:03

〔記者林良昇／綜合報導〕中共即將於本月18日召開19大，中國對台政策受到矚目，中共中台辦在「求是」發表題為「砥礪奮進，克難前行－黨的18大以來對台工作的不平凡歷程」的文章，宣稱中共總書記習近平的對台工作成果，並多次提及「九二共識」、「一中原則」、「反台獨」等論述。

對於中共中央台灣工作辦公室（中台辦）發表的文章，陸委會表示，中華民國是主權國家，去年520以來，政府致力於維繫台海和平穩定現狀的政策堅定一貫，展現最大善意與彈性，符合區域各方的亞太安全利益，也受到國際社會肯定。政府及台灣2300萬人民對於捍衛國家主權尊嚴及民主制度有絕對堅定的信念，北京當局需要有智慧與耐心，務實理解與面對此一事實。

陸委會指出，一年多來中共當局持續採取脅迫打壓的負面作為，以片面設置的「一中」政治原則，在國際間矮化、屈辱台灣，試圖激化雙方衝突，並未尊重台灣人民對推動兩岸關係發展的主張與關切，無助兩岸關係發展。

陸委會強調，我方保持了克制理性，但並非代表對岸可以用以卸責或宣稱其對台工作的正確、成功；同時台灣不可能接受所謂的「一國兩制」。

陸委會認為，維繫兩岸良性互動是雙方共同的責任，兩岸關係也不是僅屈服在單方政治力的強勢之下，這不是公平正義的作法。

陸委會呼籲，中國大陸在積極籌備「19大」與新情勢變動的關鍵時刻，對於兩岸關係發展路徑要有前瞻與開創性的新思維，應該在過去30年雙方互動交流的基礎上，學習在差異中找到合作的交集，以善意溝通解決難題，兩岸才有相向而行的未來。