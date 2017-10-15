11月起無給職照幹 國民黨金門主委林芳旋連任

2017-10-15 22:16

〔記者吳正庭／金門報導〕中國國民黨金門縣黨部今天舉行主任委員選舉投票，原主委林芳旋以同額競選之姿，一舉拿下2432票，得票率99.55％。

縣黨部指出，金門具完備黨權之選舉人有3764位，在包括大、小金門及烏坵鄉設置6個投開票所，總投票率64.9％，林芳旋獲2432票，得票率99.55％。

林芳旋是金門人，少將自軍旅退下，5年前接掌縣黨部，雖面臨縣黨部產權將遭查封，且從下月起變成無給職主委，仍願以63歲的老將精神帶領黨員向前衝，獲黨員高票肯定。