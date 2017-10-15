北市藍黨部新主委何許人？議員：馬推薦給郝的

前北市民政局長黃呂錦茹（中）當選國民黨台北市黨部主委；圖為本月7日前總統馬英九（左）、前台北市長郝龍斌（右）為她站台造勢。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-10-15 20:25

〔記者郭安家／台北報導〕在前總統馬英九、前台北市長郝龍斌及吳敦義競選黨主席的前台北市競選辦公室主委張廣博加持下，國民黨台北市黨部主委直選由黃呂錦茹勝選、獲56％選票，贏過對手、台北市議員鍾小平，但北市黨員投票不到兩成，黃呂錦茹僅勝1000多票。

黃呂錦茹是北市府前民政局長，一位國民黨資深台北市議員表示，十多年前馬英九擔任台北市長時，黃呂錦茹就是台北市環保義工大隊大隊長，由於12行政區都有環保義工中隊，這些組織在黃呂錦茹帶領下發展健全，郝龍斌擔任市長後，馬英九更推薦黃呂錦茹擔任郝市府8年民政局長，黃呂錦茹跟郝龍斌有革命情感，各方關係不錯，於藍營選舉著力很深。

對於昨投票率，黃呂錦茹認為，這次直選從開始登記到投票都很倉促，不少黨員反映沒有收到投票通知，且氣候不佳，一區僅一個投票所，又剛好是假日，許多里長辦自強活動出遊等等因素，才會導致投票率低。

不過，這次北市黨部主委初選，鍾小平批評黃呂錦茹是「舊勢力復辟」，還控黃呂錦茹違反選舉公約，選前在餐廳宴客，送茶葉禮盒。黃呂錦茹則對鍾小平提出妨礙名譽告訴，鍾小平再反告誣告。但昨天，鍾小平說，市黨部主委是重大責任，祝福黃呂錦茹、任重道遠，選完他應該就會撤告。

黃呂錦茹表示，這是責任的開始，黨內的選舉沒有所謂的勝負，而是責任的開始，明年的選舉才是最重要的，勝負不是對內而是對外，對於選上主委一職，心情是沉重的，因為這是一個擔子；至於兩人互告，她表示會再尋求律師意見，她認為藍營不會分裂，大家都是朋友，選後還是要團結，未來還是會盡力輔選鍾小平。