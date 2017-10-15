柯P復古裝現身 結果路人「嚇到吃手手」

台北市長柯文哲14日下午至迪化街出席觀傳局「大同進行曲」系列活動，過程中以復古服裝亮相，與民眾近距離互動。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-15 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲14日下午至迪化街出席觀傳局「大同進行曲」系列活動，過程中以復古服裝亮相，與民眾近距離互動，柯文哲官方IG（Instagram）也於今天PO出柯P當日照片，並開玩笑地說：「不要緊張，真的是我，不是陳雷」，一旁意外入鏡的路人則擺出「嚇到吃手手」的動作，笑翻眾網友。

近期常有網友使用日本電信公司docomo吉祥物「鸚鵡兄弟」的文字圖，來當作「梗圖」使用，其中最紅的便是鸚鵡將手放在嘴巴附近，並搭配「嚇到吃手手」文字的圖片，紅到讓網友製作了「鸚鵡兄弟文字圖產生器」，讓眾多網友將其他圖片拿來改圖使用，在網路上成為熱門話題。

柯文哲14日下午因活動穿著復古服裝，成為話題，他今也在官方IG上發文自嘲：「不要緊張，真的是我，不是陳雷。」

不過文章PO出後，許多網友反而關注在一旁意外入鏡的路人，因為她擺出了「嚇到吃手手」的動作，讓眾網友笑翻，紛紛說：「那位女生嚇到吃手！」、「嚇到吃手手真實版」、「原來吃手手是真的」、「原來現實真的會有人嚇到吃手手」，引發熱議。