縣市黨部主委選舉出爐 吳敦義希望「接地氣」

國民黨首次縣市黨部主委選舉結果出爐，黨主席吳敦義希望每位縣市黨部主委都對國民黨忠貞，團結地方、配合中央並「接地氣」，幫助國民黨。（記者簡榮豐攝）

2017-10-15 19:28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨首次縣市黨部主委選舉結果出爐，國民黨主席吳敦義表示，新主委將於10月25日在中常會上集體宣誓就職，希望每位縣市黨部主委都對國民黨忠貞，團結地方、配合中央並「接地氣」，幫助國民黨。

吳敦義傍晚現身中央黨部向媒體致意，他表示，今日的縣市黨部主委選舉一切都還平安順利，目前還沒跟當選人聯絡，台北市黨部主委2名候選人的爭端，其中一方已經撤告，事情都解決了。

對於台北市黨部主委選舉競爭激烈，投票率竟然不到2成，吳敦義說，台北市競爭激烈應該投票率要高，但因為今天台北下整天的雨，可能天候有比較重大的影響

吳敦義表示，不會限制新當選的主委不去參選縣市長、民代等，因為新當選的主委自己會衡量。

對於2018年大選，吳敦義說，黨中央也很注意各縣市可能出線的人選，都在留意中，新的地方黨部主委跟地方都不陌生，會得心應手，縣市長、縣市議員提名人選，黨已通過基本準則，都會分別依照公平公正的規則，產生最適當、最有機會勝選的候選人。

吳敦義表示，國民黨此次縣市黨部主委選舉是依照19全、20全通過的決議，分階段進行，國民黨是民主政黨，一切依照黨的規律辦事，也希望每位縣市黨部主委都會忠貞於國民黨，團結地方並跟中央配合，接地氣，對國民黨有更多幫助。

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