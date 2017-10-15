桃園市政信箱滿意度6成 議員批只會制式回覆

2017-10-15 19:17

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市民可透過市民專線1999與網站上的市政信箱反映市政問題、提出意見，根據桃園市研究發展考核委員會過去半年的案件滿意度統計，總滿意度僅6成，不滿意度是由青年事務局、客家事務局分居冠亞軍；議員們批評，民眾認為市政信箱只會制式回覆，且常常牛頭不對馬嘴，未能真正解決問題。

副市長王明德聞訊表示，不滿意度高的局處確實都該改進，不要引民眾詬病；研考會主委詹賀舜解釋說，滿意度墊底的2個局是因為陳情案件數較少，皆不到20件，不滿意比例相對容易提高，目前研考會每個月會抽查1次各局處回覆情形，研擬提高頻率到2週1次或1週1次。

有民眾向市議員陳美梅、邱素芬抱怨說，陳情案件時市府回覆的內容總是千篇一律，常見制式的「感謝您對市政的關心」，不然就是像寫公文讓人看不懂，無法實際民眾解決問題，陳美梅、邱素芬也質疑研考會有無落實管考各局處的回覆內容。

市議員劉茂群出示4月到9月底研考會做的市政信箱、市民專線案件滿意度調查，統計指出，青年事務局不滿意度80%、客家事務局不滿意度77.8%，她要求研考會督促改善，且不忘酸說：「等下客家局又說我們問政不認真，這可是市府提供的資料喔！」

詹賀舜表示，民眾會對案件不滿意，原因大多不是案件未處理，而是局處處理速度不如民眾預期，或回覆內容不夠清楚，像這次滿意度最高的前3名新聞處、原住民族行政局、警察局，處理速度都很快且回覆言簡意賅，研考會將加強宣導，要求「回覆民眾不要當寫公文」，但他也緩頰說：「處理速度依案件複雜程度有所不同，望市民見諒。」