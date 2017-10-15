謝龍介高票當選南市主委 這3區卻選輸了

2017-10-15 18:57

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部首次舉辦的主委選舉，謝龍介以壓倒性得票率當選首屆黨員直選主委，在台南市37區中，贏了34區，但在安平、白河及東區等3區則輸給了對手盧崑福。

國民黨南市黨部傍晚公布選舉結果，這次台南市黨部主委選舉總選舉人數2萬3946人，投票數9013票，投票率37.64％，兩位候選人的得票結果分別為：1號謝龍介6503票，得票率為72.51％；2號盧崑福2465票，得票率為27.49％。

根據國民黨市黨部的統計，在安平區，盧崑福以420票，大幅領先謝龍介的83票；白河區盧196票，謝97票；東山區盧52票，謝為48票。其餘各區，均是謝龍介領先。其中，安平區為市議員盧崑福的議員選區。

市黨部主委莊占魁表示，依據國民黨直轄市、縣（市）委員會主任委員選舉辦法，縣市主委選舉的結果，要提報10月18日中常會審定後公告。另縣市黨部於投票日後2週內完成交接，新科主委於10月25日中常會中宣誓就職，並領取當選證書。

莊占魁表示，選後比選前還重要，選後是團結的開始，選舉已結束了，現階段大家要一起向前走、往前看，緊接著就要面臨2018地方選舉，為了明年的縣市執政，議員與里長席次都能增加，呼籲所有黨員與國民黨支持者齊心共同迎接挑戰做好準備。