國民黨直選縣市黨部主委 台北市投票率不到2成

2017-10-15 18:33

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行10縣市黨部主委選舉，選舉結果傍晚出爐，競爭激烈的台北市黨部主委由前台北市民政局長黃呂錦茹當選，但僅贏過另名候選人、台北市議員鍾小平1200餘票，而台北市投票率僅19.09%，則為10個縣市中最低。

國民黨10縣市黨部主委今投票，其中台北市、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣5縣市各有2人競逐，其餘的新北市、桃園市、新竹縣、金門縣、連江縣則為同額競選。

據黨中央公布的投票結果，台北市黨部主委由黃呂錦茹當選；台南市黨部主委由台南市議員謝龍介當選；屏東縣黨部主委由現任主委廖婉汝當選；花蓮縣黨部主委由前花蓮市黨部主委鄒永宏當選；台東縣黨部主委由縣議員吳秀華當選。

同額競選的縣市部分，新北市黨部主委為李乾龍；桃園市黨部主委為楊敏盛；新竹縣黨部主委為陳見賢；金門縣黨部主委為林芳旋；連江縣黨部主委為曹爾忠。

據開票結果，台北市投票率為19.09%，為10縣市中最低，但競爭最為激烈，黃呂錦茹得票率為56.29%、鍾小平得票率為43.71%，僅差1000餘票。

國民黨表示，縣市主委選舉結果應經10月16日縣市選監小組審查，選舉結果與當選人名單提請10月18日中常會審定後公告。