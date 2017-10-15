勞乃成受訓費用由全民買單？ 徐永明：根本鬧劇一場！

勞乃成若確定不申請復職，其出國受訓經費可能由全民買單。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-15 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍601旅攻擊第二作戰隊副隊長勞乃成在本月9日休職期滿前並未提出復職申請，但國防部檢視相關規定後發現，出國受訓僅有延長服役規定，若「提前退伍」則無賠償規定，且國家並無規定軍方可強制勞乃成復職，勞乃成若確定不申請復職，其出國受訓經費可能由全民買單。時代力量立委徐永明稍早則在臉書針對此事批評，強調事件轉折根本比當時貴婦團還扯，呼籲國防部應全面檢討相關計劃。

徐永明質疑，難道國防部在勞乃成休職2年期間從未檢討？直到勞近日休職期滿才發現他是個人才，不能流失？然而勞乃成堅持退伍，國防部難以留人，卻又無法可管，最後僅表示「沒有賠償規定」，以致於勞乃成出國受訓費用需由全民買單？徐永明不禁批評：「整件事的發展，根本是鬧劇一場，比當初貴婦團事件還扯，以為在演什麼連續劇，毫無軍紀可言！」

徐永明認為，勞乃成一案再度凸顯國防體系做事態度敷衍，若不追究到底，並讓當初主事訓練契約的高層出面負責，未來恐怕會不了了之，過了段時間又重蹈覆轍。徐永明也呼籲國防部要改變心態，強調整體國防投資的一環，要有後續評比和退場機制，他更向國防部喊話：「別整天只會叫基層除草刷油漆，動點腦想點正經事吧！」